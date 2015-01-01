    Юрист СВАО – команда юристов в СВАО Москвы

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    Процесс оказания помощи

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    услуги юриста свао

    Предварительный анализ документов, ситуации

    консультация юриста свао

    Оплата работы

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    Получение готовых документов

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    Представительство в суде

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    Обращаясь к нам за помощью, нужно понимать следующее:

    • Размер оплаты наших работ рассчитывается в зависимости от объема работы, то есть после правового анализа поставленной вами задачи и представленных документов и (или) иных материалов по делу.
    • У нас нет скидок и акций, это значит что цены договорные, при этом приемлемые для вас, с учетом того, что нам известна цена результата, которого вы хотите получить.
    • Так как мы ценим свое и ваше время, к обратившимся подходим выборочно. Не берем заведомо проигрышные дела, не занимаемся составлением не нужных, бесполезных правовых документов. Наша задача не заработать быстро деньги, а быть полезными вам в правовом поле.
    • У нас не большие, роскошные кабинеты, не мягкие кресла, подушки, нет розовых очков. Мы никогда не навязываем вам свою помощь. У каждого должен быть свой разумный выбор. Мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все.
    • Важная наша особенность в том, что обратившиеся к нам клиенты, по необходимости возвращаются так же к нам, а также рекомендуют своим близким и знакомым нас как проверенных и надежных специалистов. (Так называемое Сарафанное радио).
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